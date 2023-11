Juden-Hass in Deutschland - Habeck droht und macht Knallhart-Ansage

Der islamistische Antisemitismus dürfe zudem nicht darüber hinwegtäuschen, dass es auch einen in Deutschland verfestigten Antisemitismus gibt, auch wenn sich Rechtsextreme aus taktischen Gründen jetzt zurückhielten, um gegen Muslime hetzen zu können, sagte Habeck.

„Sorge macht mir aber auch der Antisemitismus in Teilen der politischen Linken, und zwar leider auch bei jungen Aktivistinnen und Aktivisten.“ Antikolonialismus dürfe nicht zu Antisemitismus führen. Der Tod und das Leid, das über die Menschen im Gazastreifen komme, sei schlimm. „Systematische Gewalt gegen Jüdinnen und Juden kann damit dennoch nicht legitimiert werden“, sagte Habeck.Lob bekommt Habeck für seinen Klartext nicht nur aus den eigenen Reihen, sondern beispielsweise auch aus der Union. Zum zweiten Mal seit dem 7.

„Ein starker, notwendiger Auftritt“. Der frühere CDU-Vorsitzende Armin Laschet schrieb in Anspielung auf die UN-Resolution: „Das klingt nicht nach Enthaltung oder nach"Nicht-nur-eine-Sichtweise".“ Es sei die „erforderliche, argumentativ stark und gut begründete innen- und außenpolitische Haltung Deutschlands“. Diese müsse weit über alle Parteigrenzen hinweg gehört und unterstützt werden.

