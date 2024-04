Jubel auf dem Betzenberg: 17.000 Fans feiern Sieg des 1. FC Kaiserslautern

Lauter Jubel, Freudensprünge und lachende Gesichter, dazwischen immer wieder Bierregen: Auf dem Betzenberg in Kaiserslautern ging's richtig ab. Erst recht, als der 1. FC Kaiserslautern gewonnen hatte. Beim Public Viewing auf dem Betze feierten rund 17.000 Fans den Sieg der Roten Teufel. So viele Tickets wurden laut Verein für das Public Viewing auf dem Betze verkauft – das sind mehr als die 16.000 Tickets, die es für das Live-Spiel in Saarbrücken gab.

Von den Tickets in Saarbrücken gingen übrigens nur 1.800 an die Fans des FCK. Wie krass die Stimmung auf dem Betze war, seht ihr hier: Und hier: Einen Zusammenschnitt, was über die große Leinwand aus dem Stadion übertragen wurde, gibts hier: Jubel auf dem Betze und im Stadion Schon im Stadion war der Jubel groß – zum Beispiel als ein Tor für den FCK fiel: Auf beiden Seiten gab es haufenweise Pyrotechnik, so viel, dass der Platz zeitweise in Rauch gehüllt wa

