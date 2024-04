JPMorgan bestätigt Overweight-Einstufung für Evonik

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Evonik vor Zahlen fürs erste Quartal auf"Overweight" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Die Resultate des Chemiekonzern s sollten die Gesamtjahreserwartungen untermauern, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zusätzliches Potenzial würde im Fall einer Konjunkturerholung entstehen./mis/nguErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.04.

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Jpmorgan Evonik Chemiekonzern Quartalszahlen Einstufung Kursziel Potenzial Konjunkturerholung

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



FinanzenNet / 🏆 78. in DE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

JPMORGAN stuft Evonik auf 'Overweight'NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Evonik vor Zahlen fürs erste Quartal auf 'Overweight' mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Die Resultate des Chemiekonzerns

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »

JPMorgan bestätigt MTU mit 'Overweight' und einem Kursziel von 290 EuroDie US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für MTU auf 'Overweight' mit einem Kursziel von 290 Euro belassen. Der deutliche Kursrückgang seit Ende März biete Anlegern einen günstigen Einstiegspunkt, schrieb Analyst David Perry in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Wichtigster Kurstreiber in den kommenden zwölf Monaten dürften positive Nachrichten zu den problembehafteten GTF-Triebwerken sein.

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »

JPMorgan bestätigt MTU mit 'Overweight' und einem Kursziel von 290 EuroDie US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für MTU auf 'Overweight' mit einem Kursziel von 290 Euro belassen. Der deutliche Kursrückgang seit Ende März biete Anlegern einen günstigen Einstiegspunkt, schrieb Analyst David Perry in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Wichtigster Kurstreiber in den kommenden zwölf Monaten dürften positive Nachrichten zu den problembehafteten GTF-Triebwerken sein.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »

JPMORGAN stuft RHEINMETALL AG auf 'Overweight'NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Rheinmetall auf 'Overweight' mit einem Kursziel von 600 Euro belassen. Der Wiederaufrüstungszyklus in Europa aufgrund des Kriegs in der Ukraine dürfte

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »

ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Rheinmetall auf 'Overweight'ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Rheinmetall auf 'Overweight' - Ziel 600 Euro

Herkunft: InvestingDE - 🏆 77. / 55 Weiterlesen »

JPMORGAN stuft SAINT GOBAIN auf 'Overweight'NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Saint-Gobain vor Umsatzzahlen zum ersten Quartal auf 'Overweight' mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Die vergleichbaren Erlöse

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »