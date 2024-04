JPMorgan belässt Ericsson auf 'Neutral' - Ziel 61 Kronen

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ericsson nach Quartalszahlen auf" Neutral " mit einem Kursziel von 61 schwedischen Kronen belassen. Der Umsatz des Telekomausrüsters habe seine Prognose und die Konsensschätzung verfehlt, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Das operative Ergebnis sei aber besser als erwartet ausgefallen.

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2024 / 07:50 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2024 / 07:50 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Jpmorgan Ericsson Quartalszahlen Neutral Kursziel Umsatz Telekomausrüster Prognose Konsensschätzung Operatives Ergebnis

