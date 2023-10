Journal-App: Apples Tagebuch-Anwendung trackt Kontakte

vorliegt, bringt im Rahmen der sogenannten Journalingvorschläge neue Funktionen mit. Menschen, die Wert auf Privatsphäre legen, könnten sie bedenklich finden. Zwar betont Apple, dass die Informationen allesamt nur lokal auf dem Gerät liegen beziehungsweise für den Hersteller Ende-zu-Ende-verschlüsselt und damit uneinsehbar sind. Dennoch lohnt ein Blick in die – aktuell offenbar noch nicht ganz vollständigen – Datenschutzbedingungen.

Apple schreibt dazu: "Die Funktion 'Journalingvorschläge' kann Vorschläge von Aktivitäten (z. B. Trainingstyp, Dauer, Routen, Kalorien und Herzfrequenz), Mediennutzung (z. B. angehörte Podcasts und Songs, Künstlername und Name des Titels), Kontakten (z. B. mit welchen Personen über Textnachrichten, Anrufe oder FaceTime kommuniziert wurde), Fotos (z. B. Fotos und Videos aus deiner Mediathek, geteilte Alben und Rückblicke) und wichtigen Orten (z. B.

Es ist möglich, abzudrehen, ob die Anzahl der Geräte und Kontakte in der Nähe verwendet werden, um "Vorschläge zu priorisieren". Dazu kann man unter "Datenschutz & Sicherheit" in den Systemeinstellungen bei "Journalingvorschläge" den Bereich "Vorschläge mit anderen Person bevorzugen" deaktivieren. Schließlich ist es möglich, zu verhindern, dass man bei anderen Nutzern in den Journalingvorschlägen auftaucht. headtopics.com

