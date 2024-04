Joshua Samanski erneut in die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft berufen

Wird für seine starken Leistungen während der Saison mit der erneuten Berufung in die Nationalmannschaft belohnt: Joshua Samanski .Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft startet in dieser Woche in Phase zwei der Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft in Tschechien . Am Donnerstag, 18. April in Kaufbeuren und am Samstag, 20. April in Augsburg trifft das DEB-Team in zwei Testspiele n jeweils auf die Slowakei.

Bundestrainer Harold Kreis hat sechs Spieler neu für seinen 26-köpfigen Kader nominiert, darunter mit Torhüter Florian Bugl, Verteidiger Mario Zimmermann sowie den Stürmern Joshua Samanski und Parker Tuomie vier Spieler von den Straubing Tigers, die am vergangenen Mittwoch im DEL-Halbfinale an den Eisbären Berlin gescheitert waren.

Die Nationalspieler des zweiten Halbfinalisten EHC Red Bull München werden nach Absprache mit Kreis in Phase drei zum Team hinzukommen, teilte der Deutsche Eishockey Bund mit. Erneut nominiert wurden Torhüter Tobias Ancicka , der Sohn von Eisbären-Regensburg-Ikone Martin Ancicka, sowie die Landshuter Fabio Wagner , Alexander Ehl und Luis Schinko . Nicht mehr im Kader steht hingegen der Straubinger Stefan Loibl .

Joshua Samanski Deutsche Eishockey-Nationalmannschaft Weltmeisterschaft Tschechien Testspiele Bundestrainer Harold Kreis Kader

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



idowa / 🏆 34. in DE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

ProSieben überträgt alle WM-Spiele der deutschen Eishockey-NationalmannschaftDie Eishockey-WM 2024 seht ihr ab dem 10. Mai Live bei ran. So legendär verlief die letzte Weltmeisterschaft der DEB-Auswahl.

Herkunft: ransport - 🏆 80. / 55 Weiterlesen »

Deutsche Eishockey-Nationalmannschaft startet in die WM mit Sandra AbstreiterDie gebürtige Freisingerin Sandra Abstreiter ist 'die Wand' im DEB-Tor und spielt eine wichtige Rolle für die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft bei der WM. Ihre Nationalmannschaftskollegin Bernadette Karpf lobt ihre Fähigkeiten als Torhüterin.

Herkunft: sportschau - 🏆 4. / 86 Weiterlesen »

Deutsche Eishockey-Nationalmannschaft startet Vorbereitung auf die WeltmeisterschaftBundestrainer Harold Kreis geht mit 24 Profis - darunter acht Vizeweltmeister - in die erste von vier Vorbereitungsphasen auf die Eishockey-Weltmeisterschaft in Tschechien ab dem 10. Mai.

Herkunft: nwnews - 🏆 22. / 68 Weiterlesen »

DEB-Männer verlieren auch zweites Spiel gegen TschechienDie deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat auch das zweite Spiel der WM-Vorbereitung gegen Tschechien verloren.

Herkunft: sportschau - 🏆 4. / 86 Weiterlesen »

Straubing Tigers besiegen Eisbären BerlinNach drei Niederlagen in Folge konnten die Straubing Tigers die Eisbären Berlin bezwingen. Joshua Samanski war einer der Torschützen.

Herkunft: idowa - 🏆 34. / 63 Weiterlesen »

Nagelsmann äußert sich zurückhaltend über seine Zukunft bei der NationalmannschaftBundestrainer Julian Nagelsmann hat sich auch am Tag der Vertragsverlängerung mit Sportdirektor Rudi Völler zurückhaltend über seine persönliche Zukunft bei der Fußball-Nationalmannschaft geäußert.

Herkunft: express24 - 🏆 16. / 68 Weiterlesen »