Joshua Kimmich vom FC Bayern befindet sich in einer sportlichen Krise

Es war die erste Rote Karte von Bayern-Star Joshua Kimmich (28). Ausgerechnet vor dem so wichtigen Prestige-Duell gegen Borussia Dortmund (18.30 Uhr LIVE und EXKLUSIV Sky), flog Kimmich nach einem Foul in der Partie gegen Darmstadt am Samstag vom Platz. 'Ich ärgere ich mich sehr', sagte Kimmich. Die Rote Karte war nicht nur 'sehr blöd', sondern auch klares 'Eigenverschulden', gesteht der Deutsche Nationalspieler.

Einen wie Declan Rice, der zu Beginn der Transferperiode als Wunschspieler galt - zweikampf- und laufstark, gut am Ball, aber in der Lage, diszipliniert seine Position zu halten, scheint Kimmich für Tuchel nicht zu sein. 'Joshua ist der strategische Typ, der am liebsten alles machen würde und auch prinzipiell alles machen könnte', sagte Tuchel auf der Asien-Reise: 'Er bringt viel Qualität ins Team rein, aber hat immer noch nicht die DNA eines defensiven Sechsers.

