Jorge Prado gewinnt das Qualifikationsrennen trotz Verletzung

WM-Leader Jorge Prado stürzte im freien Training und zog sich eine Knöchelverletzung zu, die ihn aber nicht daran hinderte, das Qualifikationsrennen zum dritten Lauf der Motocross-WM in Riola Sardo zu gewinnen. Prado stürzte im freien Training bei hoher Geschwindigkeit nachdem ein Kontrahent vor ihm unvermittelt die Spur gewechselt hatte. Glücklicherweise kam er mit einer leichten Knöchelverletzung davon und konnte zum Rennen antreten.

Der Franzose musste das Rennen vom Ende des Feldes in Angriff nehmen. Noch bevor er in der dritten gewerteten Runde die Punkteränge der Top-10 erreichte, versagte sein Motorrad, so dass er das Rennen frustriert aufgeben musste. Prado (GASGAS) nutzte einen kleinen Fehler des Schweizers, um sofort die Führung zu übernehmen. Danach ließ er nichts mehr anbrennen, geriet zu keinem Zeitpunkt des Rennens unter Druck und gewann das Rennen souverän mit einem Vorsprung von 6,6 Sekunden vor Tim Prado, «aber im Rennen wurde es dann zum Glück immer besse

