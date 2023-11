Jorge Martin gewinnt den Katar-Sprint und holt Punkte auf Bagnaia

Jorge Martin macht mit einem Sieg im Katar-Sprint Punkte auf Francesco Bagnaia gut, der nur Fünfter wird - Ducati beansprucht die ersten fünf Plätze für sich(Motorsport-Total.com) - Er hatte volles Risiko angekündigt: Jorge Martin scheute am Samstag im Sprintrennen von Katar keinen Zweikampf und kein Risiko, um am Ende zu triumphieren. Nach einer schwierigen Startphase setzte sich der Pramac-Ducati-Pilot schließlich gegen Fabio Di Giannantonio (Gresini-Ducati) durch, der starker Zweiter wurde.

VR46-Fahrer Luca Marini machte das Ducati-Podest als Dritter komplett. WM-Leader Francesco Bagnaia kam nicht über Platz fünf hinaus und verlor wertvolle Punkte. "Ich dachte mir schon, dass ich stark sein und das Potenzial für den Sieg haben würde. Aber man weiß halt nie, wie es in einem Rennen läuft", sagt Martin nach seinem Sieg."Heute ist mir endlich ein guter Start gelungen. Dann kam ich einmal von der Linie ab. Von da an musste ich mich wieder nach vorne durchkämpfen.""Das war nicht einfach, denn sie sind nun mal unglaublich gute Fahre





🏆 19. MST_AlleNews » Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Jorge Martin gewinnt in Thailand und setzt Titelverteidiger Bagnaia unter DruckDucati-Markenkollege Jorge Martin gewinnt in Thailand und verkürzt den Rückstand in der MotoGP-Gesamtwertung auf Titelverteidiger Bagnaia auf nur noch 13 Punkte. Brad Binder komplettiert das Podest.

Herkunft: szaktuell - 🏆 19. / 64,68 Weiterlesen »

Bagnaia hat in Katar seinen ersten WM-Matchball, aber er glaubt nicht daranFrancesco Bagnaia ist mit 14 Punkten Vorsprung nach Doha gereist. Sollte er am Sonntag mindestens 37 Punkte Vorsprung auf Jorge Martin haben, dann wäre ihm die vorzeitige Titelverteidigung geglückt.

Herkunft: MST_AlleNews - 🏆 19. / 64,68 Weiterlesen »

Pecco Bagnaia: «Das war die einzige Option für Jorge»MotoGP-WM-Leader Pecco Bagnaia spricht über seine Strategie im Rennen von Phillip Island und erzählt, welche Gedanken ihm durch den Kopf gingen, als sein WM-Rivale Jorge Martin wegzog.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 19. / 64,68 Weiterlesen »

MotoGP-Qualifying Phillip Island: Martin vor Binder und Bagnaia auf PolepositionMit neuem Rundenrekord sichert sich Jorge Martin den besten Startplatz - Francesco Bagnaia nach Q1 auf Platz drei - Zwischen den Ducatis qualifiziert sich Brad Binder

Herkunft: MST_AlleNews - 🏆 19. / 64,68 Weiterlesen »

MotoGP-Liveticker Australien: Martin auf Pole, Bagnaia in Reihe einsDie MotoGP auf Phillip Island im Liveticker +++ Grand-Prix-Rennen vorgezogen +++ Jorge Martin auf Poleposition +++ Alle Infos von der Strecke +++

Herkunft: MST_AlleNews - 🏆 19. / 64,68 Weiterlesen »

Pedrosa über WM-Duell: Mehr Risiko bei Martin, Bagnaia setzt auf SicherheitKTM-Testfahrer Dani Pedrosa sieht mehr Speed bei Jorge Martin, aber Francesco Bagnaia ist da, wenn er es sein muss - Marc Marquez tippt Martin als Weltmeister

Herkunft: MST_AlleNews - 🏆 19. / 64,68 Weiterlesen »