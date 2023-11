Jordaniens Boykott von US-Ketten aus Solidarität mit den Palästinensern

Jordaniens Boykott von US-Ketten wie McDonald's und Starbucks in Amman aus Solidarität mit den Palästinensern, obwohl die Filialen in lokaler Hand sind. 'Das Land ist sehr in den Krieg jenseits der Grenze involviert', sagte Kelly Petillo, Nahost-Forscherin beim European Council on Foreign Relations (ECFR), zu DW. Sie selbst hat palästinensische Wurzeln und die Frage nach einem palästinensischen Staat erhält enorme Unterstützung von der Bevölkerung und der Regierung', sagte sie.

Im Gegenzug hat Jordaniens König Abdullah II. seit Beginn des Krieges, der durch den tödlichen Hamas-Angriff auf Israel am 7. Oktober ausgelöst wurde, seinen Ton gegenüber Israel verschärft. Während des Kairoer Gipfels für den Frieden Ende Oktober bezeichnete Abdullah II. Israels Belagerung und Bombardierung des Gazastreifens als 'Kriegsverbrechen'. Seitdem haben sich die bilateralen Beziehungen zwischen den beiden Ländern, die 1994 einen Friedensvertrag unterzeichnet haben und eng bei wirtschaftlichen, energie- und sicherheitsbezogenen Projekten zusammenarbeiten, auf einem neuen Tiefpunkt eingependelt. Abdullah hat auch den Resolutionsentwurf für einen Waffenstillstand verfasst, der letzten Monat von der UN-Generalversammlung verabschiedet wurde





