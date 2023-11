Jonathan Reas Yamaha-Set-up: Jeder steuerte etwas bei

Der 119-fache Laufsieger arbeitete in Jerez zum ersten Mal mit seinem neuen Crew-Chief Andrew Pitt, der sich am Wochenende eine schlimme Lebensmittelvergiftung eingehandelt hatte, anschließend aber schnell wieder auf die Beine kam. «Er arbeitet auf sehr hohem Niveau und hat viel Erfahrung», lobte Rea. «Wir haben am Mittwoch erst um 12 Uhr angefangen und nahmen viele Änderungen vor, wir haben also noch keine Basis. Die Details kommen später.

Pitt arbeitete die vergangenen drei Saisons für Reas Teamkollege Andrea Locatelli, der Italiener bekommt für 2024 einen neuen Crew-Chief. Bekannt ist bislang nur, dass dieser noch bei einem anderen Hersteller unter Vertrag steht, Yamaha schweigt deshalb zu diesem Thema.

Wie sah der Startpunkt von Reas R1 bezüglich Set-up aus? «Es war eine Mischung aus der Abstimmung von Toprak und Loka. Und die Elektronikeinstellungen habe ich von einem anderen Yamaha-Fahrer übernommen, von dem wir dachten, dass er einen ähnlichen Stil wie ich hat. Anschließend begannen wir, das alles für mich einzustellen.»​Der Ausschluss von Lewis Hamilton (Mercedes) und Charles Leclerc (Ferrari) nach dem USA-GP hat viel Unmut erzeugt.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SPEEDWEEKMAG: Johnny Reas Yamaha-Debüt: «Fühle mich schon daheim»«Ich bin aufgeregt, seit ich den Vertrag unterschrieben habe, jetzt darf ich darüber reden», schmunzelte Jonathan Rea nach seinem ersten halben Testtag mit dem Yamaha-Superbike, der sehr vielversprechend lief.

Herkunft: SpeedweekMag | Weiterlesen ⮕

MST_ALLENEWS: Jonathan Rea sammelt in Jerez erste Erfahrungen mit der Yamaha R1 und stürztAm Dienstag und Mittwoch findet auf dem Circuito de Jerez - Angel Nieto der erste Test für die WSBK-Saison 2024 statt. Der mit Spannung erwartete erste Test von Rekord-Champion Jonathan Rea auf der Yamaha R1 fiel zum Teil ins Wasser. Am Mittag regnete es in Andalusien. Die Fahrer konnten praktisch nur am Vormittag brauchbare Erfahrungen sammeln.

Herkunft: MST_AlleNews | Weiterlesen ⮕

SPEEDWEEKMAG: Florian Bauer verliert nach Sturz beim Rennen zum Yamaha-R6-Dunlop-CupFlorian Bauer hatte sich beim Rennen zum Yamaha-R6-Dunlop-Cup die erste Mals Pole-Position gesichert. Doch nach einem Sturz durch Markus Reiterberger war sein Rennen vorzeitig beendet.

Herkunft: SpeedweekMag | Weiterlesen ⮕

SPEEDWEEKMAG: Bradley Smith: «Muss Yamaha-Kurvenspeed nutzen»Der Österreich-GP verlief für die Tech3-Piloten Bradley Smith und Pol Espargaró mit den Plätzen 9 und 10 nicht nach Plan. «In Brünn kann ich meine Chance nutzen», ist Smith überzeugt.

Herkunft: SpeedweekMag | Weiterlesen ⮕

SPEEDWEEKMAG: Yamaha bestätigt: 2016 mit Guintoli und Alex Lowes!SPEEDWEEK.com hat das Geheimnis vor Monaten gelüftet, jetzt ist es offiziell: Yamaha kehrt 2016 mit einem Werksteam in die Superbike-WM zurück und spannt mit Crescent Racing zusammen.

Herkunft: SpeedweekMag | Weiterlesen ⮕

SPEEDWEEKMAG: Tiefschlag für Triumph: Stapleford setzt auf YamahaAb 2019 ist Triumph alleiniger Motoren-Ausrüster in der Moto2-Weltmeisterschaft. In der seriennahen Supersport-Weltmeisterschaft konnte der britische Hersteller nie Fuß fassen – und will es auch nicht.

Herkunft: SpeedweekMag | Weiterlesen ⮕