Jonathan Rea kehrt in die Superbike-WM zurück

Will bei seiner Rückkehr in die Superbike-WM um den Titel fahren. Noch besser: Den Titel gewinnen! Nach 2004 und 2007 wäre es dann der dritte Streich des smarten Engländers. Als Crew-Chef stellte ihm Yamaha Frankie Carchedi zur Seite, der ihn bei diesem Vorhaben unterstützen soll. Carchedi ist trotz seines jugendlichen Äusseren ein alter Hase im Geschäft.

Obwohl er ursprünglich nach einem Job in der Formel 1 Ausschau hielt, liessen ihn die Zweiräder nach seinem ersten Engagement im GSE-Team ab dem Jahr 2000 nicht mehr los. «Ich liebe Autos, aber ich bin froh, mich für Bikes entschieden zu haben», sagt er heute ohne Wehmut. Für den musikalischen «JT» ist sein Crew-Chief eine enorm wichtige Stütze: Carchedi kennt sowohl ihn, als auch die Yamaha-R1. Mit , 2010 als Teamkollege von bei Aprilia unter Vertrag, gewann der Carchedi 2009 die britische Meisterschaft auf Yamaha-R1. «Unser Motorrad in der BSB war dem Weltmeister-Bike von sehr ähnlic

Jonathan Rea Superbike-WM Titel Rückkehr Yamaha Frankie Carchedi

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



SpeedweekMag / 🏆 91. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Joshua Brookes: 2017 BSB-Rückkehr statt Superbike-WMNach einer erfolglosen und schwierigen Saison in der Superbike-WM versucht Joshua Brookes 2017 sein Glück mit dem Team Anvil Hire TAG Yamaha erneut in der Britischen Superbike-Meisterschaft.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »

Marco Melandri sucht Rückkehr in die Superbike-WMMarco Melandri hat seinen MotoGP-Vertrag mit Aprilia aufgelöst und arbeitet nun an seiner Rückkehr in die Superbike-WM. Der Italiener war unzufrieden mit den Leistungen der Aprilia RS-GP und sucht nun nach einem neuen Arbeitgeber.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »

BSB: Shane Byrne kehrt zurückNach zwei Jahren in der Superbike-WM kehrt Shane Byrne in die Britische Superbike-Meisterschaft zurück.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »

Jonathan Rea (Kawasaki) mit Maulkorb: Seine GedankenAuf dem Papier hat Kawasaki mit Tom Sykes und Jonathan Rea die stärkste Fahrerpaarung für die Superbike-WM 2015. Nach dem ersten Test in Aragón sind alle begeistert.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »

Jerez-Test: Jonathan Rea beschämt seine KonkurrentenDurch den Gebrauch von Qualifyer-Reifen wurde das Ergebnis am zweiten Tag der Superbike-Tests in Jerez durcheinandergewürfelt. Kawasaki blieb vorne, Honda verbesserte sich mit Hayden und Bradl deutlich.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »

Titelkampf furioso, Jonathan Rea verrät seine TaktikWenn Jonathan Rea im heutigen zweiten Superbike-Rennen in Jerez sieben Punkte mehr erobert als sein Kawasaki-Teamkollege Tom Sykes, dann ist er Weltmeister 2016.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »