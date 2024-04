Jonathan Nolan über die Rolle von The Last of Us bei der Umsetzung der Fallout-Serie

Jonathan Nolan , der Creator und Executive Producer der kommenden Fallout-Serie , erklärte in einem Interview, welche Rolle The Last of Us bei der Umsetzung der Videospieladaption spielte. Hier seht ihr einen Trailer zur Fallout-Serie : The Last of Us als Beispiel für eine gelungene Videospieladaption freute. Denn wie er weiter erzählte er, war der Anspruch an gute Gaming-Verfilmungen zu dem Zeitpunkt, als er sich das erste Mal mit Todd Howard traf, nicht hoch.

Die Messlatte für Videospieladaptionen war nicht nur nicht hoch, sie war inexistent – vor allem im TV-Bereich. Es hätte Leute gegeben, die ein First-Person-Spiel adaptierten, und „Die Serie wird also aus der First-Person-Perspektive gezeigt.“ Nein, das ist eine Eigenheit des Spiels, so adaptiert man es nicht. The Last of Us diente als Vorreiter und als gutes Vorbild, wie man eine Videospieladaption gekonnt umsetzt

