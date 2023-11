Jonathan Barragan gewinnt den vierten Lauf der Motocross Weltmeisterschaft in Valkenswaard. Er belegt den dritten Platz im ersten Rennen und gewinnt das zweite Rennen. Antonio Cairoli und Tanel Leok belegen die Plätze 2 und 3. Kevin Strijbos erzielt sein bestes Saisonergebnis mit einem vierten Platz. David Philippaerts, Ken de Dycker und Joshua Coppins folgen dahinter.

