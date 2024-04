Jonathan Barragan findet neuen Arbeitgeber für nächste Saison

Jonathan Barragan war der letzte der Top-Ten-MX1-Piloten, der einen Vertrag für nächste Saison unterzeichnete. Der Spanier war nach der Verpflichtung von Gautier Paulin im KRT-Team nicht mehr willkommen und musste sich nach einem neuen Arbeitgeber umsehen. Was sich allerdings als nicht besonders einfach herausstellte. Die Top-Teams der MX1-WM waren längst besetzt, also musste sich der 26-Jährige auch bei den «Privaten» vorstellen. Kawasaki hätte den Spanier gerne ins Team von Kimi Räikkönen abgeschoben, doch der Finne wollte lieber selbst bestimmen, wer in seiner Mannschaft fährt. Vor ein paar Tagen hat sich Barragan mit dem belgischen LS-Honda-Team geeinigt. Er wird dort neben Ken de Dycker den freien Platz von Shaun Simpson einnehmen, der 2012 für Steve Dixon auf einer Yamaha in der MX1-WM antreten wird.