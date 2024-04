Jonas Vingegaard bei der Baskenland-Rundfahrt schwer verletzt

Jonas Vingegaard stürzt bei der Baskenland-Rundfahrt in einen Betongraben und erleidet schwere Verletzungen . Sein Team gibt wenig später zumindest leichte Entwarnung. Minutenlang liegt Jonas Vingegaard regungslos auf dem Boden, eine riesige Schürfwunde ziert seinen Rücken, ein Betreuer kniet vor dem zweimaligen Tour-Sieger und leistet Erste Hilfe. Dann wird der dänische Superstar auf einer Trage in einen Krankenwagen gebracht, er trägt eine Halskrause und ein Beatmungsgerät.

Vingegaards heftiger Sturz bei der Baskenland-Rundfahrt hat den Radsport in einen Schockzustand versetzt. Wenige Stunden nach dem Unfall gab sein Team Visma-Lease a bike zumindest leichte Entwarnung: Vingegaard sei 'stabil und bei Bewusstsein', im Krankenhaus werde es weitere Untersuchungen geben. Diese ergaben schließlich ein gebrochenes Schlüsselbein sowie mehrere gebrochene Rippen, wie der niederländische Rennstall später am Abend mitteilte. Vingegaard bleibe 'als Vorsichtsmaßnahme im Krankenhaus

Jonas Vingegaard Baskenland-Rundfahrt Verletzungen Radsport Sturz

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



Sky Sport News HD / 🏆 15. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Schwerer Sturz von Tour-Sieger Jonas Vingegaard bei der Baskenland-RundfahrtTour-Sieger Jonas Vingegaard ist bei der Baskenland-Rundfahrt schwer gestürzt. Der dänische Rad-Superstar kam am Donnerstag auf der vierten Etappe wie Primoz Roglic, Remco Evenepoel und weitere Fahrer rund 35 Kilometer vor dem Ziel in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab, Vingegaard rauschte mit hoher Geschwindigkeit in einen Betongraben. Das Rennen wurde daraufhin lange unterbrochen.

Herkunft: mopo - 🏆 75. / 59 Weiterlesen »

Baskenland-Rundfahrt: Jonas Vingegaard, Primoz Roglic und Remco Evenepoel im Duell beim Härtetest in SpanienErstmals in dieser Saison kommt es zum Dreikampf der Tour-Stars Jonas Vingegaard, Primoz Roglic und Remco Evenepoel. Dabei steht besonders einer unter Druck.

Herkunft: Eurosport_DE - 🏆 89. / 52 Weiterlesen »

Baskenland-Rundfahrt: Sorge um Jonas Vingegaard nach Massensturz – zwei weitere Stars verletztNur einen Tag nach dem schweren Trainingsunfall von Lennard Kämna erschüttert ein Massensturz bei der Baskenland-Rundfahrt den Radsport.

Herkunft: RTL_com - 🏆 101. / 51 Weiterlesen »

Jonas Vingegaard ist bei Baskenland-Rundfahrt gestürztJonas Vingegaard stürzt bei der Baskenland-Rundfahrt in einen Betongraben und erleidet schwere Verletzungen. Sein Team gibt wenig später zumindest leichte Entwarnung.

Herkunft: SkySportDE - 🏆 116. / 51 Weiterlesen »

Baskenland-Rundfahrt: Primoz Roglic, Jonas Vingegaard und Remco Evenepoel schwer gestürzt - Rennen neutralisiertAuf der 4. Etappe der Baskenland-Rundfahrt ist es zu einem heftigen Sturz mit Jonas Vingegaard, Primoz Roglic und Remco Evenepoel gekommen.

Herkunft: Eurosport_DE - 🏆 89. / 52 Weiterlesen »

Schlimmer Sturz bei der Baskenland-Rundfahrt: Vingegaard und weitere Top-Stars verwickeltBei einem schlimmen Sturz bei der Baskenland-Rundfahrt hat es gleich mehrere Radstars erwischt. Tour-Sieger Vingegaard wird im Krankenwagen abtransportiert.

Herkunft: mz_de - 🏆 115. / 51 Weiterlesen »