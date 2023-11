Jolyon Palmer: «Mir fiel eine Last von den Schultern»

Palmer, der von der Verpflichtung seines Nachfolgers aus den Medien erfuhr, liess sich von der drohenden Arbeitslosigkeit nicht beirren und zeigte im Flutlicht von Singapur eine solide Leistung. Dafür wurde er mit dem sechsten Platz und gleich acht WM-Punkten belohnt. «Endlich haben wir einen reibungslosen GP erlebt – ironischerweise, muss man angesichts der vielen Safety-Car-Phasen und der schwierigen Bedingungen sagen.

«Ich erwischte einen guten Start und mein Manöver an Valtteri Bottas hat viel Spass gemacht. Während der zwei Stunden Renndauer ist viel passiert und es ist eine grosse Erleichterung, endlich ein paar Punkte gesammelt zu haben. Ich hoffe, dass ich in den verbleibenden Rennen noch mehr sammeln werde. Ich weiss, dass ich das kann», erklärt der 26-Jährige Abschiedskandidat, der zuversichtlich aufs nächste Kräftemessen in Malaysia blickt.

«Wir können optimistisch nach Sepang blicken. Das Auto wird immer besser und ich verbessere mich sicherlich auch. Deshalb werden wir alles daran setzen, ein weiteres gutes Ergebnis einzufahren», erklärt Palmier, von dem auch Renault-Sport-Chef Cyril Abiteboul ein Top-10-Resultat erwartet.

«Wir rechnen damit, dass wir mit beiden Autos in den Top-Ten landen werden, denn wir haben bereits mehrmals bewiesen, dass wir das beste Team hinter den drei Spitzenreitern sein können», betont der Franzose vor dem 15. GP-Wochenende des Jahres.​Der Ausschluss von Lewis Hamilton (Mercedes) und Charles Leclerc (Ferrari) nach dem USA-GP hat viel Unmut erzeugt. Die FIA hatte keine andere Wahl als die Disqualifikation, aber es muss sich etwas ändern.

