Joko & Klaas gegen ProSieben feiert 50. Ausgabe

Wer hätte das gedacht? Die Fernsehshow Joko & Klaas gegen ProSieben feiert ein Jubiläum: Die Sendung gibt es bereits seit ganzen sieben Staffeln und 50 Ausgaben. In den vergangenen Folgen mussten sich die Moderatoren gegen prominente Gegner wie Nadja Benaissa (41), Rea Garvey (50), Roman Weidenfeller, Nura (35), Ski Aggu (26), Nikeata Thompson (43) und 777 ProSieben-Mitarbeiter durchsetzen.

Laut Presseportal geht die Show mit sechs neuen Folgen in die nächste Runde: Am neunten April feiert die Sendung die 50. Ausgabe und läuft wieder jeden Dienstag um 20:15 Uhr. Zu diesem Anlass haben sich Joko Winterscheidt (45) und Klaas Heufer-Umlauf (40) etwas ganz Besonderes gewünscht. 'Wer 50 Mal den Mut beweist, gegen einen ganzen Sender anzutreten, dem erfüllen wir zum Jubiläum auch einen außergewöhnlichen Wunsch', erklärt der ProSieben-Chef Hannes Hiller. Doch was das genau ist, wird noch nicht verrate

