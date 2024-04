Johnson & Johnson erwirbt ShockWave Medical für 13,1 Milliarden Dollar

Johnson & Johnson , eines der vielseitigsten Pharmaunternehmen mit großem Kapital, hat bekannt gegeben, dass es das Unternehmen für medizinische Geräte ShockWave Medical erwerben wird. Die Transaktion, deren Vollzug für später in diesem Jahr erwartet wird, wird den Wert von 13,1 Milliarden Dollar übersteigen oder 335 Dollar pro Aktie und 3% über dem aktuellen Aktienkurs von ShockWave liegen.

Mit dieser Akquisition dürfte der MedTech-Segment von Johnson & Johnson, der bereits interventive Lösungen umfasst, erheblich gestärkt werden. ShockWave ist bekannt für seine Entwicklung und Vermarktung von intravaskulären Lithotripsie-Technologien (IVL), die innovative Wege bieten, verkalkte Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu behandeln. Diese ergänzen das bereits breite Spektrum von Johnson & Johnson in den Bereichen Neurowissenschaften, Kardiologie, Immunologie, Onkologie,

