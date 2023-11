Johnny Rea: Honda will seinen MotoGP-Einstieg

Honda will den loyalen Briten, der zuletzt bei der SBK-Runde in Silverstone seinen ersten Saisonsieg feierte, in der Königsklasse unterbringen. HRC bestätigte am Rande des GP in Laguna Seca, dass der 26-Jährige in den Verhandlungen über den Verkauf von Production Racer eine Rolle spielt. Rea wird nun neben dem Gresini-Team auch mit Paul Bird Motorsport (PBM) in Verbindung gebracht.

Rea würde prächtig ins Konzept von Paul Bird passen, denn der eigenwillige Teamchef liebt es, als eine Art britisches Nationalteam aufzutreten, deshalb sind 2013 die ART-Aprilia von Yonny Hernández und die PBM-Aprilia von Michael Laverty im klassischen «British Racing Green» lackiert. Kommt Rea, müsste Hernández gehen und darauf hoffen, dass ihn die Dorna als einzigen Vertreter Südamerikas in der MotoGP bei einem anderen Team unterbringt.

HRC-Marktingchef Livio Suppo sagte: «Jonathan hat bewiesen, dass er gegenüber Honda sehr loyal ist. Persönlich würde ich ihn gerne in der MotoGP sehen, letztes Jahr hat er einen guten Job gemacht und er verdient eine Chance. In den Verhandlungen mit dem Teams kriegen wir zu hören, welche Fahrer in Frage kommen. Jonathan ist überall auf den Listen.»​Der Ausschluss von Lewis Hamilton (Mercedes) und Charles Leclerc (Ferrari) nach dem USA-GP hat viel Unmut erzeugt.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SPEEDWEEKMAG: Jonathan Rea: «Honda war die größte Herausforderung»Als vierfache Weltmeister wurde Jonathan Rea in der Superbike-WM 2019 auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Für den Kawasaki-Pilot ist die aktuelle Situation im Vergleich mit seiner Zeit bei Honda dennoch erträglich.

Herkunft: SpeedweekMag | Weiterlesen ⮕

SPEEDWEEKMAG: Entwicklung bei Yamaha: Johnny Rea in Jerez außen vorDer zweitägige Superbike-Test in Jerez diente Jonathan Rea dazu, die Yamaha R1 und die Crew des Werksteams kennenzulernen. SPEEDWEEK.com sprach mit Rennchef Andrea Dosoli, was hinter den Kulissen passierte.

Herkunft: SpeedweekMag | Weiterlesen ⮕

SPEEDWEEKMAG: Marc VDS Honda: Alex Márquez hat Angebot für MotoGPAlex Márquez, aktueller Moto2-WM-Dritter, hat vom Marc VDS-Honda-Team ein Angebot für die MotoGP-WM 2018 erhalten. Für den Fall, dass Franco Morbidelli weggeht. Oder Jack Miller.

Herkunft: SpeedweekMag | Weiterlesen ⮕

SPEEDWEEKMAG: MotoGP-WM: Honda und Yamaha liessen sich reinlegenDass ein Werk wie Ducati, das in der Fahrer-WM mit Andrea Dovizioso auf Platz 2 liegt, weiter von technischen Privilegien profitieren darf, versteht niemand. Nicht einmal die einstigen Befürworter dieses Leichtsinns.

Herkunft: SpeedweekMag | Weiterlesen ⮕

SPEEDWEEKMAG: «Marc Márquez fährt richtig gut», lobt BautistaGresini-Honda-Pilot Alvaro Bautista zeigt Respekt vor MotoGP-Rookie Marc Márquez.

Herkunft: SpeedweekMag | Weiterlesen ⮕

SPEEDWEEKMAG: Jonathan Rea (1.): «Rundenzeiten waren zu langsam»Erst in der zweiten Rennhälfte wurde der erste Superbike-Lauf auf Phillip Island für Jonathan Rea interessant. Der Kawasaki-Pilot gewann mit 0,047 sec Vorsprung hauchdünn.

Herkunft: SpeedweekMag | Weiterlesen ⮕