Johnny Depp kehrt mit 'Jeanne du Barry' auf Amazon Prime Video zurück

Lange wurde es sehr still um Hollywood-Star Johnny Depp . Den Charakterdarsteller sah man zuletzt eher im Fokus einer großen Schlammschlacht und diesbezüglich auch im Gerichtssaal. Doch im letzten Jahr setzte der Mime zum Comeback an und man sah ihn in einem neuen Film . Diesen hat sich Amazon jetzt für Prime Video als erster Streaming-Dienst hierzulande gekrallt.

Doch ab wann könnt ihr „Jeanne du Barry“ dort sehen? Johnny Depp musste aufgrund der öffentlichkeitswirksamen Auseinandersetzungen mit seiner Ex-Freundin Amber Heard für eine lange Zeit die Schauspielerei an den Nagel hängen. Rollenangebote der großen Studios gab es keine, die Karriere geriet ins Abseits. Ändern sollte dies im letzten Jahr sein Comeback-Film „Jeanne du Barry – Die Favoritin des Königs“. Amazon Prime Video schlägt zu: Johnny Depp ist zurück Der wurde zugleich als Eröffnungsfilm des letztjährigen Filmfestivals von Cannes geadelt und kam im Mai zugleich in die französischen Kino

