John Hopkins: «Meine Ziele sind klar»

hat in der Amerikanischen AMA Pro Racing Superbike-Meisterschaft eine neue Herausforderung gefunden. Der in Kalifornien geborene Sohn britischer Eltern unterschrieb für die Saison 2010 beim Team M4 Monster Suzuki. Als sein Teamkollege wurde der Kolumbianer

Hopkins kehrt damit in das Team zurück, in dem er im vor zehn Jahren den Titel in der AMA 750 Supersport gewann. Ein Jahr später holte er sich die Krone der AMA Formula Xtreme, bevor der heute 26-jährige Amerikaner mit WCM in der MotoGP-Szene aufkreuzte. Mit 19 Jahren hatte Hopkin bereits einen Werksvertrag mit Suzuki in der Tasche. Nach fünf Jahren bei Suzuki bestritt Hopkins 2008 für Kawasaki seine letzte Saison in der MotoGP.

«Ich fühle mich gesund wie lange schon nicht mehr», meint Hopkins. «Ich freue mich schon sehr auf die Zusammenarbeit mit dem Team und seinen Besitzer John Ulrich. Wir hatten schon einigen Erfolg zusammen, als ich am Beginn meiner Karriere für sie gefahren bin. Meine Ziele sind klar: Ich möchte die Suzuki richtig kennen lernen und wünsche mir ein verletzungsfreies Jahr. Ich werde mein möglichstes geben. headtopics.com

