Joel Meyerowitz: Die künstlerische Auseinandersetzung mit Farbe in der Street-Fotografie

Joel Meyerowitz ist einer der renommiertesten Street-Fotografen weltweit. Der Amerikaner ist einer der Wegbereiter der Farbfotografie als ernste künstlerische Ausdrucksform. Bereits Anfang der 1960er-Jahre, als in der Fotografie noch Schwarz-Weiß dominierte, erkannte er das Potenzial von Farbfilmen, die allenfalls in der Werbe- und Urlaubsfotografie Verwendung fanden.

Die Fotos werden von einem Text begleitet, der Meyerowitz’ Weg zur Farb- und Street-Fotografie nachzeichnet. Angelegt als Gespräch zwischen Meyerowitz und Robert Shore, Autor zahlreicher Foto- und Kunstbücher, gibt dieser einen genauen Einblick in die Praxis und den Werdegang des Fotografen. So ist der Band nicht nur ein Foto-, sondern auch ein Lesebuch, das auf persönliche Weise das Besondere der Street-Fotografie erklärt.

Auf insgesamt 224 Seiten gibt es über 190 Fotografien, die zumeist banale bis skurrile Alltags- oder Straßenszenen aus den frühen 1960er-Jahren und den Zeitgeist dieser Epoche zeigen. Nicht alle Aufnahmen sind Meisterwerke, aber sie machen Meyerowitz’ fotografische Denk- und Arbeitsweise nachvollziehbar.

Für Fans ist diese visuelle Dokumentation ein Muss, aber auch für Enthusiasten der Farb- und Streetfotografie sehr spannend.Wie sich die Wahrnehmung einer Szene verändern kann, zeigt die Gegenüberstellung von Schwarz-Weiß- und Farbfotos.

