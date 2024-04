Joe Biden und seine Frau verdienen fast 620.000 Dollar im Jahr

und seine Frau Jill haben im vergangenen Jahr 619.976 Dollar verdient. Das geht aus einer am Montag veröffentlichten Steuererklärung der beiden hervor. Das Einkommen setzt sich aus dem 400.000-Dollar- Gehalt von Joe Biden sowie Jill Biden s Einkommen in Höhe von 85.985 Dollar für ihre Lehrtätigkeit im Fach Englisch an einem College zusammen.

Die Bidens gaben an, 146.629 Dollar an Bundessteuern zu zahlen. Das entspricht einem Steuersatz von 23,7 Prozent. Joe Biden gab außerdem an, 30.908 Dollar an Einkommensteuer im Bundesstaat Delaware zu zahlen.zahlte den Angaben zufolge 3549 Dollar an Einkommensteuer in Virginia. Das Paar gab zudem Wohltätigkeitsspenden in Höhe von 20.477 Dollar an. In den vergangenen beiden Jahren hatten die Bidens mit 579.514 Dollar im Jahr 2022 und 610.702 im Jahr 2021 weniger verdient.

Joe Biden Jill Biden Einkommen Steuererklärung Gehalt Bundessteuern Wohltätigkeitsspenden

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



SPIEGEL_Top / 🏆 98. in DE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Fast 620.000 Dollar verdient: Joe und Jill Biden veröffentlichen ihre SteuererklärungDas Ehepaar Biden hat im vergangenen Jahr eine sechsstellige Summe verdient – den Großteil davon macht Joe Bidens Gehalt aus. Aus ihrer Steuererklärung geht auch hervor, dass die Bidens über 20.000 Dollar gespendet haben.

Herkunft: derspiegel - 🏆 17. / 68 Weiterlesen »

Joe Biden und Jill Biden: So viel verdienen sieWie viel Geld verdient der amerikanische Präsident? Mit der traditionellen Veröffentlichung seiner Steuererklärung gibt Joe Biden Einblick in die Finanzen des US-Präsidentenpaars.

Herkunft: berlinerzeitung - 🏆 10. / 74 Weiterlesen »

Liebe auf Umwegen: „Bauer sucht Frau“-Kandidat Hannes verliebte sich in Frau von MitbewerberSeit Montag protestieren Landwirte in ganz Deutschland gegen die Sparpläne der Bundesregierung. Mit von der Partie sind auch einige ehemalige Teilnehmer der RTL-Show „Bauer sucht Frau“. Ökobauer Christoph aus der vergangenen Staffel postete etwa ein Video, wie er mit anderen Traktoren in einer Straßenblockade steht.

Herkunft: tzmuenchen - 🏆 41. / 63 Weiterlesen »

Liebe auf Umwegen: „Bauer sucht Frau“-Kandidat Hannes verliebte sich in Frau von MitbewerberSeit Montag protestieren Landwirte in ganz Deutschland gegen die Sparpläne der Bundesregierung. Mit von der Partie sind auch einige ehemalige Teilnehmer der RTL-Show „Bauer sucht Frau“. Ökobauer Christoph aus der vergangenen Staffel postete etwa ein Video, wie er mit anderen Traktoren in einer Straßenblockade steht.

Herkunft: tzmuenchen - 🏆 41. / 63 Weiterlesen »

Liebe auf Umwegen: „Bauer sucht Frau“-Kandidat Hannes verliebte sich in Frau von MitbewerberSeit Montag protestieren Landwirte in ganz Deutschland gegen die Sparpläne der Bundesregierung. Mit von der Partie sind auch einige ehemalige Teilnehmer der RTL-Show „Bauer sucht Frau“. Ökobauer Christoph aus der vergangenen Staffel postete etwa ein Video, wie er mit anderen Traktoren in einer Straßenblockade steht.

Herkunft: tzmuenchen - 🏆 41. / 63 Weiterlesen »

Liebe auf Umwegen: „Bauer sucht Frau“-Kandidat Hannes verliebte sich in Frau von MitbewerberSeit Montag protestieren Landwirte in ganz Deutschland gegen die Sparpläne der Bundesregierung. Mit von der Partie sind auch einige ehemalige Teilnehmer der RTL-Show „Bauer sucht Frau“. Ökobauer Christoph aus der vergangenen Staffel postete etwa ein Video, wie er mit anderen Traktoren in einer Straßenblockade steht.

Herkunft: tzmuenchen - 🏆 41. / 63 Weiterlesen »