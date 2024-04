Joan Mir mit Bedenken bezüglich der Sicherheit in Kurve 3

MotoGP-Weltmeister Joan Mir begann am Freitag beim Steiermark-GP auf dem Red Bull Ring mit Position 2 im freien Training, doch im Regen hat der Suzuki-Pilot große Bedenken, was die Sicherheit in Kurve 3 betrifft. Mit einem minimalen Rückstand von nur 0,076 Sekunden auf Honda-Pilot Taka Nakagami landete Joan Mir am Freitag in der kombinierten Zeitenliste der beiden freien Trainings der MotoGP-Klasse auf dem zweiten Rang.

Nachdem der Suzuki-Pilot am Morgen die Bedingungen nutze, um bereits am Set-up für das Rennen zu arbeiten, legte er auch im Nassen am Nachmittag auf dem Red Bull Ring in Spielberg eine ordentliche Performance an den Tag. Rang 3 brachte einen zufriednen Abschluss des Tages, bevor es am Samstag um die Pole-Position auf der 4,318 km langen Piste in Österreich geht. «Das Gefühl auf der Strecke war ok, das ist das Wichtigste an diesem Tag. Es ist gut, mit einer guten Basis zu starten, dass macht alles etwas einfache

Motogp Joan Mir Steiermark-GP Red Bull Ring Sicherheit Kurve 3

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



SpeedweekMag / 🏆 91. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Joan Mir (2./Suzuki): «Mache mir noch keine Sorgen»Die Plätze 2 und 3 standen für Weltmeister Joan Mir und seinen Suzuki-Teamkollegen Alex Rins in der kombinierten Zeitenliste zu Buche. Zufrieden waren die beiden Spanier nach dem ersten Tag bei Spielberg II aber nicht.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »

Ukraine-Krieg im Liveticker: +++ 16:22 Oberst a.D. Richter: 'Taurus-Bedenken sind nicht nur deutsche Bedenken' +++Lesen Sie alle aktuellen Entwicklungen und Nachrichten über den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine im Liveticker von ntv.de.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Joan Mir (Suzuki/8.): Einige Kurven in Führung«Ich war nervös wie ein Moto3-Rookie, als ich plötzlich in Führung war», erzählt Mir von seinen ersten Metern an der Spitze eines MotoGP-Rennens. Dann erwies sich seine Reifenwahl als zu riskant.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »

Joan Mir (Suzuki): «Ich bin ein Perfektionist»Vier Podestplätze in den vergangenen fünf Rennen sprechen eine eindeutige Sprache: Suzuki-Pilot Joan Mir gehört zum engen Kreis der Titelaspiranten in der MotoGP-Klasse. Hier spricht er über seine Stärken und Schwächen.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »

Santi Hernández über Joan Mir: «Bin zufrieden»Honda-Werksfahrer Joan Mir hat mit einem schwierigen Saisonstart zu kämpfen. Sein neuer Crew-Chief Santi Hernández ist dennoch mit dem spanischen Piloten zufrieden. Er sagt, was er bereits gut macht.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »

Joan Mir (Suzuki/2.): Jetzt geht die Titeljagd losDer spanische Suzuki-Junior Joan Mir landete in Misano erneut auf dem Podium und zählt nun einer der MotoGP-WM-Favoriten.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »