Joan Barreda: Honda-Star fällt auf letzter Etappe zurück

Joan Barreda : Schon am Donnerstag war der Spanier seine Honda einmal weg Marc Coma : Ohne technisches Problem am letzten Tag ist dem Spanier der Gesamtsieg nicht mehr zu nehmen Joan Barreda : Mit übel zugerichtetem Motorrad schleppt sich der Honda -Star in Richtung ZielCyril Despres gewinnt zweitletzte Etappe. Honda -Star Joan Barreda fällt vom scheinbar sicheren Podestplatz hoffnungslos zurück. Marc Coma hat den Dakar-Triumph praktisch auf sicher.

Der vierfache Etappensieger aus Spanien fiel damit in der Gesamtwertung hoffnungslos zurück, Honda wird auch im zweiten Jahr nach der offiziellen Dakar-Rückkehr ohne Podestplatz bleiben. Das waren gute Nachrichten für Titelverteidiger Cyril Despres. Der Yamaha-Pilot konnte die Etappe mit 2:17 min Vorsprung auf Coma für sich entscheiden. Das Duo war gemeinsam unterwegs gewesen und hatte sich gegen Ende der Etappe abgemüht, einen Wegpunkt zu finden. Aber die beiden bestimmenden Figuren des letzten Dakar-Jahrzehnts waren für die beiden Topränge des Tages trotzdem genug schnell gewesen.

Mit seinen starken Auftritten in der zweiten Woche ist Despres vor dem Schlusstag sogar wieder im Rennen um die Podestplätze. KTM seinerseits geht wegen des Rückfalls von Barreda mit Coma und dessen Wasserträger Jordi Viladoms mit einer Doppelführung auf die letzte Etappe, der 13. Dakar-Triumph von KTM in Folge dürfte mit einem Doppelsieg gekrönt werden.

