Dr Künstler Johannes Becher kombiniert in seiner Kunst verschiedene Matierialen. Nicht selten arbeitet er wie im Foto zu sehen mit Blattgold, das er auf ironische Weise mit Wertlosem kombiniert.Verwelkte Blüten, vertrocknete Teebeutel, die Verästelungen einer Weinrebe, sich verändernde Wolkenformationen oder der eigene Körper – all das sind Zeugen der Vergänglichkeit.

Johannes Bechers Kunst lebt mitunter von Eindrücken dieser Art: „Wenn etwas vergeht, ist das für die Menschen oft sehr tragisch und wird als negativ bewertet. Dabei macht das Vergehen erst den Prozess der Erneuerung möglich. In der Natur kommt alles im nächsten Jahr wieder. Wie in solch kurzer Zeit etwas so Komplexes entsteht, fasziniert mich.

Freude bereitet dem Internisten im Ruhestand die Arbeit mit verschiedenen Materialien. Darunter finden sich Pflastersteine, Schotter, Pappe aber auch Pappteller von Kuchen. Bei Steinbildhauerarbeiten aus Sandstein habe sich der Künstler ebenfalls geübt. Mit Blattgold arbeite der 74-Jährige ebenfalls. Jedoch auf ironische Weise, da dieses mit wertlosen Gegenständen kombiniert werde. headtopics.com

Auch wenn der in Wissen an der Sieg gebürtige Künstler schon seit Kinderjahren künstlerisch tätig ist, gäbe es einige wichtige Begegnungen, die den ehemaligen Arzt zur kreativen Arbeit veranlasst haben. Zum einen haben ihn Unterhaltungen mit dem Künstler Josef Seitz sowie das Zuschauen bei der Arbeit und die Dokumentation dieser sowie der Kunstunterricht bei einem besonderen Lehrer inspiriert.

Gesellschaftspolitische Themen, wie der Überfluss an Fakten, mit dem man in der der heutigen Welt bombardiert werde, greift Becher in seiner Arbeit auf. Auch die Wissenschaft, insbesondere die Membranforschungen der Biochemie, würden eine Rolle spielen. „Membranen, wie sie Informationen durchlassen oder blockieren, faszinieren mich sehr. Das lässt sich auch auf das Zwischenmenschliche beziehen. headtopics.com

