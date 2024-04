Joachim & Marie von Dänemarks Tochter Athena spendet ihren Teddy Chris für einen guten Zweck

Joachim & Marie von Dänemark s Tochter Athena spendet ihren Teddy Chris für einen guten Zweck. Der Umzug nach Übersee forderte von der Neunten in der dänischen Thronfolge den einen oder anderen Tribut. So musste beispielsweise Kuschelteddy Chris zu Hause bleiben, wie berichtet. Damit der zurückgelassene Bär trotzdem kein einsames Dasein fristen muss, schmiedete die kleine Athena einen Coup. Dieser kam schlussendlich besonders kranken Kindern zugute.

In einem großen Paket ließ sie Chris an das Teddybären-Museum in Skagen, einem Ferienort im Norden Dänemarks, senden und legte zudem einen handgeschriebenen Brief an die Inhaberin Jonna Thygesen bei. Diese erklärte gegenüber 'ligeher.nu', was auf dem Zettel der Gräfin stand. 'Ein sehr persönliches 'Liebe Jonna' und dass sie ihren Teddybären Chris nicht mit nach Washington nehmen kann und hofft, dass ich mich bis zu ihrer Rückkehr um ihn kümmere', rekapitulierte sie

Joachim Marie Dänemark Athena Teddy Chris Teddybären-Museum Skagen Kranke Kinder

