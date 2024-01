Jim Cramer erwartet Sektor-Rotation weg von Big Tech

Das Jahr 2024 begann für die großen US-Indizes eher holprig. Während der Dow Jones Industrial am ersten Handelstag des Jahres noch etwas zulegen konnte, gab der S&P 500 leicht nach, während der NASDAQ Composite deutliche 1,6 Prozent verlor. TV-Moderator und Börsenexperte Jim Cramer sieht darin erste Anzeichen für eine stattfindende Sektor-Rotation, wie sie zu Jahresbeginn häufiger vorkomme - vor allem nach einem Bullrun wie 2023.

Wie Jim Cramer in seiner 'CNBC'-Sendung 'Mad Money' erklärte, würden Anleger 2024 immer mehr an einer Fortsetzung der Rally bei den großen Tech-Werten zweifeln - und auch er glaube, dass der Run bei den sogenannten 'Magnificent Seven' - nämlich Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, NVIDIA und Tesla - nicht so weitergehen könne





KI-Aktien 2023 stark gestiegenWie stark sich KI-Aktien in diesem Jahr entwickelt haben, lässt sich beispielhaft an großen Branchenvertretern ablesen: Der Chiphersteller NVIDIA verteuerte sich seit Jahresstart um rund 195 Prozent, für die Microsoft-Aktie, die stark von ihrem OpenAI-Investment profitieren konnte, ging es seit Januar etwa 54 Prozent nach oben, Amazon hat Anleger mit einem Kursplus von gut 78 Prozent beglückt. Jim Cramer sieht KI-Epizentrum in SeattleDass das Ende der Fahnenstange damit bereits erreicht ist, glaubt der ehemalige Hedgefondsmanager Jim Cramer aber nicht. In seiner Sendung 'Mad Money' bei CNBC nahm der Marktexperte KI-Titel unter die Lupe und kam zu einer optimistischen Einschätzung. Das Epizentrum von KI liege in Seattle, so Cramer mit Blick auf die Firmensitze von Amazon und Microsoft.

