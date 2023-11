Jetzt schon 79,4% im Plus - das Trading-Depot hebt ab (kostenlos)

Profi-Trader Ingmar Königshofen nutzt kleine Kursbewegungen bei DAX, Rohstoffen und Devisen und handelt diese mit Derivaten wie Discounts, Spread Warrants oder Hebelprodukten. Das Risiko je Position liegt dabei in der Regel nur bei 1 - 3 Prozent des Gesamtportfolios. Die Haltedauer einzelner Positionen liegt - abhängig von Produkt und Marktentwicklung - bei einigen Wochen bis Monate.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TAGESSPIEGEL: Nehmen Sie jetzt an der Umfrage teil: Sind Sie für ein Tempolimit auf der Autobahn?Sollte man generell nur 120 fahren dürfen – oder 150? 180? Sagen Sie uns Ihre Meinung dazu und lesen Sie Tagesspiegel Plus 42 Tage für nur 1 €.

Herkunft: Tagesspiegel | Weiterlesen ⮕

: SG Active Trading - Swing-Trading mit VorfilternIn der Webinarreihe SG Active Trading präsentiert Ihnen die Société Générale jeden Mittwoch von 19 bis 20 Uhr aktuelle Marktausblicke und Handelsideen eines Experten oder einer Expertengruppe.

Herkunft: | Weiterlesen ⮕

FINANZENNET: Trading Idee: Sartorius - Jetzt Abprall an Unterstützung und Hochlauf?Die Aktien von Sartorius befinden sich in einem übergeordneten Abwärtstrend und verlaufen seit Tagen an der Unterstützung im Bereich von 216 Euro seitwärts. Hier könnten die Titel zunächst nach oben abprallen und eine Gegenbewegung einleiten.

Herkunft: FinanzenNet | Weiterlesen ⮕

FOCUSONLINE: 5 Fehler, die Sie jetzt beim Heizen nicht machen solltenDie Temperaturen sinken, die Heizungen werden aufgedreht. Für viele Haushalte könnte die diesjährige Heizsaison zum Preis-Albtraum werden. Denn die Gaspreise sind in einigen Tarifen auf hohem Niveau. Wer jetzt nicht seine Verträge überprüft, dem droht ein Preisschock.

Herkunft: focusonline | Weiterlesen ⮕

RTL_COM: Machen Sie jetzt den Test!Wo hat sich unter den ganzen Ulrike Franks Anne Menden versteckt? So viele Ulrike Franks auf einmal – darunter GZSZ-Kollegin Anne Menden zu finden, ist gar nicht so einfach, oder doch? Merken Sie den Unterschied? Schaffen sie es, im Foto-Meer von Ulrike Frank das Gesicht von Anne Menden innerhalb von zehn Sekunden zu finden? Machen Sie hier den Test! Sie haben noch Probleme, Anne Menden unter den ganzen Ulrike Franks zu finden? Dann haben wir hier einen Tipp für Sie. Schauen sie hautpsächlich auf der rechten Seite. HIER kommt die GZSZ-Auflösung Sie haben Anne Menden nicht gefunden? Dann haben wie hier die Lösung für Sie.

Herkunft: RTL_com | Weiterlesen ⮕

FN_NACHRICHTEN: Ark Invest: Cathie Wood: Bei dieser Aktie hat sie jetzt massiv aufgestocktCathie Wood hat im Zuge bemerkenswerter Earnings bei einer Aktie aufgestockt. Worauf Ark Invest jetzt setzt.Cathie Woods Ark Invest hat am Montag 473.225 Aktien von SoFi Technologies über den Ark Fintech

Herkunft: FN_Nachrichten | Weiterlesen ⮕