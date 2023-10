Jet Li kehrt mit seinem Meisterstück 'Fearless' ins Heimkino zurück

Heute steht Jet Li kaum noch vor der Kamera. Sein letztes Meisterstück hat gar schon 17 Jahre auf dem Buckel, zählt aber bis heute zu den größten Martial-Arts-Highlights seit der Jahrtausendwende – und feiert nun sein überfälliges Heimkino-Comeback.ist einer der größten Kampfsportler, die die Filmwelt je gesehen hat.

Heimkino-Highlight für Action-Fans: Martial-Arts-Kracher mit Donnie Yen & Michelle Yeoh erscheint erstmals auf Blu-ray Hier wird mit bloßen Fäusten und Tritten gekämpft, mit Speeren und Schwertern – sowie Wire-Fu-typisch an (unsichtbaren) Seilen hängend. Kurzum: Hier wird geklotzt und nicht gekleckert!

Dass die Action auch fast zwei Jahrzehnte später immer noch fetzt, ist dem glücklichen Umstand zu verdanken, dass für „Fearless“ vor und hinter der Kamera einige der größten Talente des Martial-Arts-Kinos zusammenfanden. Dass Ronny Yu eben nicht nur Horror-Spaßgranaten wie „Freddy Vs. headtopics.com

– und drückte diesen seinen unvergleichlichen Stempel zwischen knochenbrecherischer Wucht und graziler Eleganz auf.

Suche nach einem speziellen Laser-Beamer für ein verrücktes Heimkino-ProjektEin Neuling im Bereich Heimkino und Beamer sucht nach Ideen für einen speziellen Laser-Beamer für ein außergewöhnliches Projekt. Die HansGrohe-Werbung dient als Inspiration. Weiterlesen ⮕

„Killers of the Flower Moon“ Stream: Wann und wo startet das Western-Epos im Heimkino?Wer "Killers of the Flower Moon" sehen, aber nicht über drei Stunden im Kino verbringen möchte, kann sich den Film mit etwas Verzögerung.. Weiterlesen ⮕

Audi SQ7 TDI gegen Alpha Jet: Ein harter Sprint-WettbewerbDer neue Audi SQ7 TDI trat gegen einen Alpha Jet an und beeindruckte mit seinem elektrisch angetriebenen Verdichter und 435 PS Motorleistung. Lewis Hamilton und Charles Leclerc wurden nach dem USA-GP disqualifiziert, was viel Unmut erzeugte. Weiterlesen ⮕

4K-TV mit Ambilight zum Bestpreis bei Amazon: Dieser Philips-OLED spielt in einer Liga mit LG, Samsung und SonyAuf die Technik kommt es an: Sven liebt kräftige Bässe und brillante Farben in seinem Heimkino , damit jeder Film zu einem Erlebnis wird. Weiterlesen ⮕

Oliver Pocher ersetzt seine Noch-Ehefrau im Podcast durch seine Ex-FrauOliver Pocher sorgt für eine Überraschung, indem er seine Noch-Ehefrau im Podcast durch seine Ex-Frau ersetzt. Die erste Folge von 'Die Pocher - frisch recycelt' mit den beiden wird am kommenden Freitag erscheinen. Prominente reagieren bereits auf die Neuigkeit. Weiterlesen ⮕

Oliver Pocher ersetzt seine Noch-Ehefrau im Podcast durch seine Ex-FrauOliver Pocher sorgt für eine Überraschung: Er ersetzt seine Noch-Ehefrau Amira im Podcast durch seine Ex-Frau Alessandra Meyer-Wölden. Die erste Folge von 'Die Pocher - frisch recycelt' mit den beiden wird am kommenden Freitag erscheinen. Weiterlesen ⮕