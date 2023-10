Jessy Wellmer wird neue Sprecherin der Tagesthemen

Am 30. Oktober tritt Jessy Wellmer als neue Sprecherin der Tagesthemen in die Fußstapfen von Caren Miosga. Die 43-Jährige bringt frischen Wind in das Format und möchte mit traditionellen Verabschiedungsformeln brechen.

