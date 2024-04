Jesiden: Abschiebestopp für religiöse Minderheit in NRW läuft aus

Der Völkermord an den Jesiden durch die Terrormiliz Islamischer Staat ist auch vom Bundestag anerkannt. Doch vor Abschiebung schützt das die religiöse Minderheit nicht. Ein in NRW verhängter Abschiebestopp läuft im Juni aus. Der Völkermord der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) an den Jesiden begann im Sommer 2014. Seither sind viele Angehörige der religiösen Minderheit nach Deutschland geflüchtet. Doch mehr als jeder zweite Asylantrag von Angehörigen dieser Gruppe wird inzwischen abgelehnt.

Der Bochumer Bundestagsabgeordnete und Obmann im Menschenrechtsausschuss, Max Lucks (Grüne), fordert das Bundesinnenministerium auf, das zu ändern. „Hier haben sie zum ersten Mal Sicherheit gefunden“, sagte Lucks unserer Redaktion. „Ausgerechnet hier müssen sie jetzt etwas mehr als ein Jahr nach Anerkennung des Völkermordes durch de

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



rponline / 🏆 8. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

NRW: Ansturm auf Fördermittel für Sommerferien in NRWMit 3,4 Millionen Euro fördert das Land den Urlaub einkommensschwacher Familien. Was man dazu wissen muss und was der Sozialverband kritisiert.

Herkunft: rponline - 🏆 8. / 75 Weiterlesen »

DGB-NRW-Vorsitzende Anja Weber: Tariftreuegesetz in NRW muss verschärft werdenEin Tariftreuegesetz gibt es in NRW schon seit 2012. Eigentlich soll es Unternehmen bei der Vergabe von öffentlichen Aufträgen bevorzugen, wenn sie nach Tarif bezahlen. Von dieser ursprünglichen Idee ist aber nur noch wenig übrig – und daran gibt es scharfe Kritik.

Herkunft: rponline - 🏆 8. / 75 Weiterlesen »

Statistik für NRW: Weniger Jugendliche in NRW verurteilt​Die Zahl der Verurteilungen von jugendlichen und heranwachsenden Straftätern in NRW ist im Zehnjahresvergleich um 55 Prozent zurückgegangen. Bei den Tätern ab 21 Jahren sehen die Zahlen aber anders aus.

Herkunft: rponline - 🏆 8. / 75 Weiterlesen »

Berliner Politik gespalten: Im Winter gilt ein Abschiebestopp – abgeschoben wird trotzdemIn den ersten zwei Monaten des Jahres wurden 73 straffällig gewordene Asylbewerber aus Berlin abgeschoben. Den einen ist die Zahl zu groß, den anderen zu klein.

Herkunft: berlinerzeitung - 🏆 10. / 74 Weiterlesen »

Werk in Grünheide: Gewerkschaftler in der Minderheit – Tesla-Mitarbeiter wählen neuen BetriebsratDie IG Metall wollte die Betriebsratswahl bei Tesla in Grünheide stoppen – ohne Erfolg. Die Mitarbeiter des Werks in Brandenburg haben eine neue Vertretung gekürt.

Herkunft: derspiegel - 🏆 17. / 68 Weiterlesen »

Linke: 73 Ausnahmen vom Winter-Abschiebestopp in BerlinBerlin (bb) - Während des Winter-Abschiebestopps in Berlin vom 22. Dezember bis 28. Februar hat es mehrere Dutzend Ausnahmen gegeben: Trotz des aus

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »