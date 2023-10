Jerez: Espargaro siegt, Lüthi Dritter

Die Asphaltbedingungen bei Start des Moto2 Rennen waren so gut, dass das Rennen zum Trockenrennen deklariert wurde. Dies sollte später von grosser Wichtigkeit sein.

Lüthi kommt als Führender aus der ersten Runde, hinter dem Spanier haben sich Espargaro, Di Meglio, Marquez, Claudio Corti (I/Italtrans), Nakagami, Scott Redding (GB/MarcVDS), Randy Krummenacher (CH/Kalex), Toni Elias (E/Suter), Mika Kallio, Esteve Rabat, Alex De Angelis, Xavier Simeon, Gino Rea und Bradley Smith eingereiht. Dominique Aegerter (CH/Suter) folgt auf 16, Max Neukircher Neukirchner (D/Kalex) auf 19.

Und Redding will noch mehr. Der Brite überholt di Meglio und Espargaro und macht schnell Boden auf Tom Lüthi gut. Gut unterwegs sind auch die beiden Schweizer Randy Krummenacher auf Position 8 sowie Dominique Aegerter auf 13. Max Neukirchner verliert dagegen einige Positionen und ist nach vier Runden nur noch 20. headtopics.com

Der Stand nach 5 von 26 Runden: Lüthi, Redding, Marqurez. Espargaro, Krummenacher, Di Meglio, Kallio, Corti, Aegerter, Elias, Nakagami, Simeon, De Angelis, Rabat, Rea, Neukirchner 18. Halbzeit in Jerez: Nach 13 Runden hat sich das Quartett Redding, Lüthi, Marquez, und Espargaro abgesetzt, die Positionen wechseln ständig. Nur Mika Kallio hat sich mit konstanten Rundenzeiten an das Quartett herangekämpft.

