Jérémy Doku überzeugt bei Manchester City

60 Millionen Euro überwies Manchester City im Sommer für Jérémy Doku an Ligue-1-Klub Stade Rennes. Der anfangs "schüchterne" Flügelspieler aus Belgien hat beim Triplesieger nicht lange gebraucht, um die hohe Ablösesumme zu rechtfertigen - zum Leidenwesen von Jack Grealish. Doku hat auch seinen Trainer verzaubert, dabei passt der 21-Jährige nicht unbedingt ins Beuteschema von Pep Guardiola.Chris Mepham wusste nicht, wo vorne und wo hinten ist. Geschweige denn rechts und links.

Das eigene Tor? Wird schon irgendwo da hinten sein. Es ist dem Verteidiger des FC Bournemouth auch nicht zu verübeln, die Orientierung zu verlieren, wenn man es mit Jérémy Doku zu tun bekommt. Nach einem Zuspiel von Kyle Walker bat Doku Mepham in der 33. Minute rechts im Strafraum zum Tanz, änderte mehrfach die Richtung und bediente Bernardo Silva mit einem chirurgisch genauen Pass, sodass der Portugiese nur noch zum 2:0 einschieben musste.





Manchester City: Jérémy Doku - Pep Guardiolas neuer SuperstarJérémy Doku gelingt für Manchester City ein historischer Auftritt. Der belgische Youngster sammelt gegen Bournemouth fünf Scorerpunkte - und lässt City-Coach Pep Guardiola staunend zurück.

Manchester United geht im Derby gegen Manchester City unter: Bruno Fernandes im Zentrum der KritikManchester City dominiert das Derby gegen den Statdrivalen United und hätte noch deutlich höher gewinnen können als 3:0. Erling Haaland erzielte zwei Tore.

Haaland führt Manchester City zum klaren Sieg gegen Manchester UnitedDer norwegische Fußball-Nationalspieler sorgte mit zwei Toren und einer Vorlage für ein klares 3:0 (1:0) des Teams von Trainer Pep Guardiola bei den Red Devils. Meister City ist in der englischen Premier League auf Tabellenplatz drei, United bleibt Achter.

Manchester City gewinnt das Stadtderby gegen Manchester UnitedManchester City hat das Stadtderby gegen Manchester United klar für sich entschieden. Die Skyblues gewannen am 10. Spieltag der Premier League auswärts im Old Trafford 3:0 (1:0). Erling Haaland schnürte einen Doppelpack (26./Elfmeter, 49.). Phil Foden machte in der 80. Minute den Deckel drauf. Für Haaland waren es die Saisontore zehn und elf. City war United in allen Belangen klar überlegen.

Manchester City: Pep Guardiola schwärmt von City-Star – „Er war fantastisch“Nach dem 6:1-Sieg gegen Bournemouth gibt's von Pep Guardiola ein Extra-Lob für einen City-Star.

