Jennifer Lopez: Zu Wide-Leg-Jeans trägt sie im Frühling 2024 Plateau-Peeptoes

Liebesfilme und Rom-Coms leben von Beziehungen. Ohne sie wären die Geschichten und Handlungen ziemlich sinnlos. Das beweisen auch die zahlreichen Liebeskomödien, in denen Jennifer Lopez schon mitgespielt hat. Sei es 'Wedding Planner – Verliebt, verlobt, verplant' mit Matthew McConaughey, 'Manhattan Love Story' mit Ralph Fiennes oder 'Marry Me – Verheiratet auf den ersten Blick' mit Owen Wilson. Auch privat weiß die Schauspielerin um die Macht perfekter Partnerschaften – und dabei ist nicht etwa die Rede von ihrer Ehe mit Ben Affleck. Vielmehr ist damit ihr Gespür für modische Bindungen gemeint. So stellt Jennifer Lopez jetzt eindrücklich unter Beweis, dass nostalgische Plateau-Peeptoes ihr Comeback erleben – wenn sie mit Wide-Leg-Jeans kombiniert werden

