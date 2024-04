Jennifer Lopez: Vom unbekannten Star zur Weltberühmtheit

Jennifer Lopez ist ein Weltstar – das war aber nicht immer so. Doch als 1997 der Kinofilm ' Selena ' rauskam, änderte sich ihr Leben schlagartig. Dort spielte sie die Hauptrolle. Im Interview mit Variety blickte die Schauspielerin im Februar auf diesen Schlüsselmoment zurück: 'Ich erinnere mich, wie ich die Straße entlangging und jemand meinen Namen rief und ich dachte, es wäre jemand, der mich kannte. Und ich drehte mich um und kannte sie nicht.

Als erste Latina-Schauspielerin verdiente sie nahezu eine Million Euro und wurde für den Golden Globe nominiert. Ganz schön viel auf einmal! Doch die Schauspielerin und Sängerin gewöhnte sich laut eigenen Aussagen schnell an ihr neues Leben im Rampenlicht und lernte es zu lieben. Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums des Films teilte sie 2022 ein paar alte Fotos und Videos auf Instagram.

