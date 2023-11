Jennifer Aniston und David Schwimmer verabschieden sich von Matthew Perry

Zwei Wochen nach seinem überraschenden Tod gedenkt Jennifer Aniston ihrem 'Friends'-Kollegen Matthew Perry. Sie spreche jeden Tag mit ihm. Auch David Schwimmer meldet sich zu Wort. haben sich auch dessen Co-Stars Jennifer Aniston und David Schwimmer noch einmal öffentlich von ihm verabschiedet. 'Das hat mich tief getroffen', schrieb Aniston bei Instagram. Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von Facebook nachgeladen.

'Uns von unserem Matty verabschieden zu müssen, war eine wahnsinnige Welle der Emotionen, wie ich sie noch nie erlebt habe.' Als Gruppe der sechs Hauptdarsteller der Serie 'Friends' hätten sie immer zusammengehört. 'Das war unsere gewählte Familie, die uns und unseren Lebensweg für immer verändert hat

Am 28. Oktober verstarb der " Friends "-Darsteller Matthew Perry . Nach Matt LeBlanc und Courteney Cox nimmt nun auch Jennifer Aniston Abschied.

