JEFFERIES stuft ASML auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für ASML auf"Buy" mit einem Kursziel von 950 Euro belassen. Der starke Ausblick des US-Chipherstellers Intel sei eine weitere Bestätigung dafür, dass sich der PC-Markt nach der Lagerbestandskorrektur erhole, schrieb Analyst Janardan Menon in einer am Freitag vorliegenden Studie zur europäischen Chipbranche.

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2023 / 13:12 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2023 / 13:12 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

