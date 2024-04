Jeff Strain gründet neues Gaming-Studio

Der Entwickler Jeff Strain hat in den letzten 20 Jahren zwei bedeutende Gaming -Firmen gegründet. ArenaNet und Undead Labs . Vorher arbeitete er bei Blizzard an großen Gaming -Klassikern. Jetzt aber ist alles vorbei, sein Vertrauen in seine neue Firma ist erschüttert. Und das alles nach einem einzigen Telefonat. Jeff Strain war Lead-Programmierer bei Blizzard Entertainment, arbeitete an World of Warcraft, Starcraft, Diablo und Warcraft 3.

Strain gründete 2000 mit zwei anderen ArenaNet und war dort der Chef des Production Teams für das erste Guild Wars, ein bis heute gefeiertes MMORPG. 2009 gründete er Undead Labs und war hier der leitende Entwickler von State of Decay 1, auch das ein wichtiges Spiel.Strain hatte jetzt ein drittes Studio gegründet: Possibility Space. Man arbeitete hier an einem Spiel, hatte aber noch nicht enthüllt, was es für ein Game werden würde. Nur der Projekt-Name „Vonnegut“ war bekannt.Die Mitarbeiter haben eine E-Mail erhalten, dass sie entlassen sind und sich das Studio auflöst.

