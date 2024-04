Jede fünfte Schule bietet keinen Schwimmunterricht an

kann im laufenden Schuljahr jede fünfte Schule keinen Schwimmunterricht anbieten. Das geht aus einer Antwort des Kultusministeriums auf eine Anfrage der Grünenfraktion im Landtag hervor. Demnach findet an gut 1900 von insgesamt knapp 2400 Grundschulen und Sonderpädagogischen Bildung s- und Beratungszentren in diesem Jahr Schwimmunterricht statt.

Aus Sicht der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft ist diese Quote ein echtes Manko: »In den Schulen würde man alle Kinder erreichen, deswegen wäre es wichtig, dass da der Schwimmunterricht stattfindet«, sagte eine Sprecherin des DLRG-Landesverbands.der Grundschulen in Deutschland, so schätzt die DLRG, hat keinen Zugang zu einem Schwimmbad.

In Haushalten mit einem Einkommen unter 2500 Euro liegt der Anteil der Nichtschwimmer bei knapp 50 Prozent.Insgesamt hat sich die Zahl der Grundschulkinder, die nicht schwimmen können, laut DLRG zwischen 2017 und 2022 bundesweit verdoppelt. Als Grund nennt der Verband Spätfolgen der Coronapandemie, während der über längere Zeiträume praktisch keine Schwimmausbildung stattgefunden habe.

Der Verband forderte einen runden Tisch mit Bund, Ländern und Kommunen, »um die Mängel in der Bäderinfrastruktur systematisch beheben zu können«.Als Grund für den fehlenden Schwimmunterricht führen die Grundschulen im Land fehlenden Zugang zu Wasserflächen, fehlende qualifizierte Lehrkräfte oder eine Kombination aus beiden Problemen an.

So gebe es etwa Fortbildungen, die Schulen ohne qualifizierte Lehrkräfte helfen könnten, doch Schwimmunterricht anzubieten. Für Schulen ohne Zugang zu Wasserflächen seien etwa Schwimmschullandheime oder Blockunterricht denkbar. Nach Angaben des Ministeriums hat sich die Lage immerhin im Vergleich zum Schuljahr 2018/2019 verbessert. Damals hatte noch knapp jede vierte Schule keinen Schwimmunterricht angeboten.

