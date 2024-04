Jed Metcher kehrt in die Supersport-Weltmeisterschaft zurück

2013 war Jed Metcher in der IDM Supersport unterwegs. Der Traum von der Supersport-WM platzte, mit einer Kawasaki fährt er jetzt in Australien . Große Ziele inklusive.im Vorjahr den vierten Gesamtrang holte, nie einen Hehl daraus gemacht, dass er sich zu höheren Aufgaben berufen fühlt. Die Rückkehr in die Supersport-Weltmeisterschaft war sein erklärtes Ziel.

Das Team erklärt, dass es auch für australische Talente nicht einfach ist, den Einstieg in die Weltmeisterschaft zu bewältigen. Gemeinsam wollen sie diesen Weg nun auf eine andere Weise als bisher beschreiten.Exklusiv auf SPEEDWEEK.com: Dr. Helmut Marko, Motorsport-Berater von Red Bull, analysiert den jüngsten Grand Prix. Diesmal: Suzuka, ein fast perfektes Rennen, und warum wir keinen Stress haben.

Jed Metcher Supersport-Weltmeisterschaft Kawasaki Australien Ziele

