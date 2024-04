Jean-Claude Van Damme: Vom belächelten Schauspieler zum Actionstar

"Steif wie ein Pfahl, hässlich wie eine Laus": Diese Worte haben Jean-Claude Van Damme hart getroffen, bevor er zum Actionstar wurde

Aller Anfang ist schwer – das gilt auch für die Karriere von Jean-Claude Van Damme. Bevor er zum Actionstar wurde, musste er sich ziemlich runterputzen lassen...erreicht haben, denn während diese noch immer gut im Geschäft sind, ist der gebürtige Belgier seit Jahrzehnten fast exklusiv in Direct-to-DVD-Flops zu sehen.

Seine Kampfsport-Karriere wiederum geht bis zu seinem zwölften Lebensjahr zurück: In diesem noch sehr jungen Alter schickte ihn sein Vater zu einem Karatelehrer, „um ihn auf Vordermann“ zu bringenSein Lehrer Claude Goetz sparte dabei nicht mit harten Worten.

Jean-Claude Van Damme Actionstar Karriere Actionfilme Direct-To-DVD-Flops

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



Filmstarts / 🏆 7. in DE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Jean-Claude Van Damme kehrt mit knallhartem Actionfilm zurückSehen Sie hier den ersten Trailer zu Jean-Claude Van Dammes neuem Film 'Born to Kill'. Nach einer langen Pause ist der Schauspieler endlich wieder in einer actionreichen Rolle zu sehen.

Herkunft: KINOde - 🏆 36. / 63 Weiterlesen »

'Wenn ich ihn heute sehen würde, hätte ich kein Problem': Jean-Claude Van Damme begräbt Kriegsbeil mit ehemaligem Action-KonkurrentenLiebt es, wenn Filme in Bewegung sind – und bekommt von (guten!) Action-Filmen deshalb niemals genug. „Speed“ hat seine Leidenschaft für Action-Kino einst entfacht, und durch Filme wie „Ambulance“ oder „RRR“ lebt sie weiter.

Herkunft: Filmstarts - 🏆 7. / 80 Weiterlesen »

'Wenn ich ihn heute sehen würde, hätte ich kein Problem': Jean-Claude Van Damme begräbt Kriegsbeil mit ehemaligem Action-KonkurrentenLiebt es, wenn Filme in Bewegung sind – und bekommt von (guten!) Action-Filmen deshalb niemals genug. „Speed“ hat seine Leidenschaft für Action-Kino einst entfacht, und durch Filme wie „Ambulance“ oder „RRR“ lebt sie weiter.

Herkunft: Filmstarts - 🏆 7. / 80 Weiterlesen »

Erster Action-Trailer: Van Damme ist zurück und kämpft diesmal gegen die RussenmafiaJean-Claude Van Damme ist zurück im knallharten Action-Geschäft. Seht hier den ersten Trailer zu seinem neuen Film „Born to Kill“...

Herkunft: KINOde - 🏆 36. / 63 Weiterlesen »

Erster Action-Trailer: Van Damme kehrt zurück und kämpft gegen die Russenmafia in „Born to Kill“Jean-Claude Van Damme ist zurück im knallharten Action-Geschäft. Seht hier den ersten Trailer zu seinem neuen Film „Born to Kill“...

Herkunft: KINOde - 🏆 36. / 63 Weiterlesen »

Jean-Claude Van Damme lässt es endlich wieder krachen! Erster Trailer zu seinem neuen Action-Thriller 'Born To Kill'Filme, Serien, Videospiele. Markus brennt schon seit Kindertagen für so ziemlich alles, was über Bildschirme und Leinwände flimmert.

Herkunft: Filmstarts - 🏆 7. / 80 Weiterlesen »