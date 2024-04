Jason Kelce: WWE-Anfrage nach Karriereende?

Das wäre ein Hammer! Nach einer beachtlichen Karriere tritt Jason Kelce (36) vor wenigen Monaten aus der NFL zurück. Fans seiner Philadelphia Eagles fassen es nicht, hoffen auf ein mögliches Comeback. Am Wochenende könnte es tatsächlich so weit sein – aber nicht auf dem Football-Rasen! WWE soll Jason Kelce angefragt haben.

Am Wochenende steigt das größte Wrestling-Event der Welt: Wrestlemania! Als Austragungsort für die Mega-Veranstaltung dient Philadelphia, also der Ort, an dem Kelce seine dreizehnjährige Karriere verbringt. Da bietet sich das Wrestling-Debüt des US-Amerikaners doch perfekt an! Einem Bericht des Wrestling-Portals Fightful zufolge, geistert dieser Gedanke auch in den Köpfen der WWE-Verantwortlichen herum. Kelce sei sogar bereits angefragt worden, die Entscheidung des Centers steht bislang aber noch aus

