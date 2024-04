Jason Anderson verliert möglichen Sieg von Minneapolis

WM-Leader Jason Anderson (Husqvarna) verlor den möglichen Sieg von Minneapolis durch eine Entscheidung der AMA am grünen Tisch, die weiterhin für Diskussionen sorgt. Hat sich Anderson einen Vorteil verschafft?(1-4-3) 8 Punkte erreicht und wäre wegen des besseren letzten Rennens zum Sieger erklärt worden. Nach der Strafversetzung hatteverließ die Strecke, fuhr einige Meter neben der Rhythmussektion her und ordnete sich am Ende der Passage wieder auf Rang 6 ein.

Danach überholte er Blake Baggett, kam auf Platz 5 ins Ziel und wurde auf Platz 6sah sich zu Unrecht bestraft und machte in der Pressekonferenz seinem Ärger Luft: «Im Reglement steht ganz klar, dass sich ein Fahrer, der von der Strecke abkommt, keinen Vorteil verschaffen darf. Ich habe nicht nur keinen Vorteil gehabt, sondern sogar 5 Positionen verloren. Und ich bin an dem nächsten sicheren Streckenabschnitt wieder zurück auf den Kurs gefahren. Das ist meine Meinung zum Them

