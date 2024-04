Jared Leto sieht aus wie Jesus

Jared Leto (52) sieht aus wie Jesus – zumindest, wenn man seine Fans in den sozialen Medien fragt. An den Witzen im Netz über die angeblichen Doppelgänger ist anscheinend sogar der Schauspieler selbst nicht vorbeigekommen. 'Es gibt ein lustiges Meme von einer brasilianischen Großmutter, die ein Bild von mir an ihrem Kühlschrank kleben hat, weil sie dachte, ich sei Jesus ', erinnert er sich. Mit den Vergleichen hat der 'Dallas Buyers Club'-Darsteller kein Problem, im Gegenteil, er mag sie sogar.

'Es könnte schlimmer sein', erklärt Jared im Gespräch mit People und fügt hinzu: 'Er ist ein Klassiker. Es könnte ja auch Ronald McDonald sein oder so...' Tatsächlich ist Jesus nicht die einzige berühmte Persönlichkeit, die der 30 Seconds to Mars-Frontmann zum Verwechseln ähnlich sieht: Fans haben noch einen weiteren Lookalike gefunden. Im 'SiriusXM'-Podcast erklärt ihm der Moderator, er und Scott Disick (40) sähen beinahe identisch au

Jared Leto Jesus Doppelgänger Soziale Medien Lookalike

