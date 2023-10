Jannik Sinner live anschauen: ATP Wien Tennis Livestream

und Highlights der Spiele in unserer Tennis-Berichterstattung mit News, Interviews, Experten-Analysen und Videos.

ATP-Turnier in Wien mit Daniil Medvedev, Karen Khachanov und Stefanos TsitsipasVorjahressieger Daniil Medvedev hat beim ATP-Turnier in Wien als erster Tennisprofi das Halbfinale erreicht. Der an Position eins gesetzte Russe bezwang seinen Landsmann Karen Khachanov (Nr. 8) am Freitag 6:3, 3:6, 6:3. Weiterlesen ⮕

Rublev im Liveticker - ATP-Turnier in Wien: Viertelfinal-Match ab 17.30Alexander Zverev hat sein kleines Tief vorerst überwunden. In Wien zeigt der Olympiasieger eine starke Vorstellung. Im Viertelfinale des ATP-Turniers muss Zverev nun gegen Andrej Rublev ran. Zieht Deutschlands Nummer eins ins Halbfinale ein? Das Match im Liveticker. Weiterlesen ⮕

Alexander Zverev scheitert im Viertelfinale von Wien an Andrey Rublev - Rückschlag im Kampf um ATP FinalsAlexander Zverev hat den Einzug ins Halbfinale beim ATP-Turnier in Wien verpasst. Der Hamburger unterlag im Viertelfinale Andrey Rublev aus Russland. Weiterlesen ⮕

Rublev löst in Wien sein Turin-TicketAlexander Zverev hat in Wien schon das Viertelfinale erreicht, als nächster Gegner wartet der gegen Matteo Arnaldi siegreiche Andrey Rublev. Ebenfalls die Runde der letzten Acht erreichten Daniil Medvedev, Jannik Sinner und Stefanos Tsitsipas. Weiterlesen ⮕