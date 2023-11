Jan Ullrichs Geständnis: Ein Meilenstein oder nur ein formaler Schritt?

Hajo Seppelt hat die Dopingaffären im Radsport jahrelang als Investigativjournalist der "ARD" engstens begleitet. Das späte Geständnis von Jan Ullrich, das der Experte in München vor Ort erlebte, ordnet er nun exklusiv für Eurosport.de im Interview ein. Für ihn ist der frühere Radstar und dessen zögerlicher Umgang mit der eigenen Vergangenheit ein "Beispiel für Gefahren des Hochleistungssports".

Wie ordnen Sie das ein: Ein Meilenstein oder doch eher nur der letzte kleine formale Schritt, der noch fehlte? Ein Meilenstein ist es für mich nicht, höchstens für die Journalisten, die seit Jahren auf diese Aussage warteten. Aber eigentlich hatte er es schon längst gesagt, sowohl zwischen den Zeilen als auch manchmal darüber hinaus. Was die öffentliche Wirkung betrifft, würde ich es daher nicht überbewerten, denn letztlich wusste das ja jeder schon. Für ihn persönlich aber ist es aus meiner Sicht wichtig, dass der Satz mal gesagt wurde: Damit er nicht ständig gefragt wird, warum er ihn nicht sag





