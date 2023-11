Jan Ullrich bekennt sich zum Doping

Jan Ullrich hat sich mit dem Satz 'Ich habe gedopt' von seiner Lebenslüge befreit. Das muss man anerkennen. Aber zur Aufklärung des Dopingsystems trägt der Toursieger von 1997 damit nicht bei. Von Michael Ostermann Jan Ullrich hat es geschafft: Endlich hat er diesen einen Satz über die Lippen gebracht: 'Ja, ich habe gedopt.' Viele Jahre hat er gebraucht, um diesen einen, eigentlich so einfachen Satz auszusprechen. Das ist vor allem für ihn persönlich eine Befreiung.

Die Lebenslüge, die Ullrich nicht erst seit seinem Ausschluss von der Tour de France 2006 mit sich herumgeschleppt hat, war mitverantwortlich für den Absturz in Drogen- und Alkoholexzesse, die ihn mehrfach an den Rand des Todes gebracht haben. Kein Wort zum Dopingsystem beim Team Telekom Wenn das Aussprechen der Wahrheit nun dazu beiträgt, den Boden zu stabilisieren, auf dem er seinen weiteren Lebensweg gehen wird, dann kann man ihm dazu nur gratulieren. Selbst, wenn er damit eine für ihn sicher lukrative Doku eines Streaming-Dienstes bewirb





