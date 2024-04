Jan Kräutle und sein Projekt 'Risse'

Jan Kräutle ist Portrait- und Dokumentarfotograf und lebt in Kreuzberg. Für sein Projekt „ Risse “ ist er 2023 nach Berlin gezogen, um vor Ort täglich zu fotografieren. Das Projekt war die Abschlussarbeit für seinen Bachelor in Fotojournalismus und Dokumentarfotografie an der Hochschule Hannover .

Er betrachtet es als „eine visuelle Erkundung der Risse in der Oberfläche der spätkapitalistischen Stadt und der darin entstehenden Freiräume". Darunter ein Foto des ehemals besetzten Hauses in der Habersaathstraße:

„Da hat mich interessiert, wie sich Menschen so einen Raum gestalten und welche Auswirkung das aufs Leben hat“, erzählt Kräutle. „Eine Bewohnerin hat mir berichtet, dass sie, seit sie dort wohnt, einen Job gefunden hat und sich für Wohnungslose einsetzt.“ Der Soziologe Henri Lefebvre sah in dem Urbanen ein revolutionäres Potenzial, welches sich durch die Interaktion diverser Gruppen und einem selbstbestimmten Umgang mit der Stadt entfalten kann. Kräutle möchte in seiner Fotoserie Orte zeigen, an denen sich Menschen urbane Räume aneignen, indem sie Neues in ihnen schaffen.

